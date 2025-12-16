Arcebispo de Luanda recebe cumprimentos de Natal

Nesta Terça-feira, aconteceu na Sé Catedral de Luanda, a cerimónia de cumprimentos de Natal ao Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Dirigindo-se aos presentes na Sé Catedral, o prelado explicou o sentido da vida e da existência.

“ Os cristãos podem purificar o conceito de alegria complementa-la e eleva-la, não podem nunca desprezar a alegria, não é alegria de parvos, alegria de estar, pressupõe uma pessoa de experimentar as alegrias naturais, muitas vezes foi a partir dessas alegrias que Cristo proclamou o reino de Deus, no entanto o problema parece ser primordialmente Espiritual é a alma humana que se encontra mal preparada para suportar o sofrimento, a alma humana não esta preparada para o sofrimento.