Arcebispo de Malanje exorta cristãos a praticarem o bem e a viverem segundo os dons do Espírito Santo

O apelo foi feito durante a homilia da missa do terceiro Domingo do Advento, presidida, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima da Maxinde, onde administrou o sacramento do Crisma a mais de cem fiéis.

O Ordinário do lugar afirmou que o verdadeiro homem alegre é aquele que vive do bem e nunca despreza os dons do Espírito Santo.

Dom Luzizila Kiala sublinhou que o período do Advento deve ser vivido como um tempo de preparação espiritual, marcado pela caridade, reconciliação e amor ao próximo.

Dirigindo-se de forma particular aos crismados, o prelado apelou-os a difundirem a fé cristã junto daqueles que ainda desconhecem a Palavra de Deus, lembrando que o sacramento do Crisma fortalece o compromisso missionário dos fiéis na Igreja.