Encerrou Jubileu dos Missionários da Província Eclesiástica do Huambo

Aconteceu na Arquidiocese do Huambo o Jubileu dos Missionários da Província Eclesiástica do Huambo, que encerrou neste Sábado, com uma celebração que Aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Sé Catedral do Huambo.

A celebração contou com a presença dos Bispos Dom Estevão Binga, Bispo da Gamba, Dom José de Queiroz Alves, Arcebispo Emérito do Huambo, Dom António Jaka, Bispo de Bennguela, Dom Zacarias Kamwenho, Arcebispo Emerito do Lubango, Dom Zeca Martins, Arcebispo do Huambo e do Vigário-Geral da Diocese do Kuito-Bié, Padre Nicolau Chiwewe.

Na sua homilia Dom Zeca adiantou que é uma imensa alegria as quatro diocese estarem reunidas, com os consagrados e consagradas e celebrarem as coisas mais altas da vida a nossa salvação em Cristo.

“ Na verdade sentimos aqui o calor humano que nos caracteriza a fé que nos une, a vocação e a missão que nus configuram e nos tornam discípulos, mensageiros do seu evangelho, como é bela a nossa consagração”.