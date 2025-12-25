Estabelecimento prisional é lugar onde a esperança não deve faltar nunca exorta D. Mbilingi.

O Arcebispo Metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, presidiu nesta terça- feira 23 de Dezembro de 2025, a missa do natal do recluso na Comarca dos Serviços Prisionais da Huíla.

Participaram da Sagrada Eucaristia, o Comissário prisional Joaquim Moreira Muanbaje Director Provincial dos Serviços Penitenciários, o Comissário de Rui Nelson Santiago Director dos Serviços de Migração Estrangeira em representação do comissário Divaldo Júlio Martins delegado do Ministério do Interior, familiares dos reclusos, a Associação de Cristã de Gestores e Dirigentes (ACGD) os prisioneiros.

Dom Gabriel Mbilingi na homilia afirmou que a cadeia não é um lugar de perdição, mas sim um lugar de recomeço e fonte de esperança.

No final da missa teve um almoço de confraternização com os detentos, e os efectivos que nele trabalham.

Reportagem de Lucas Kaita