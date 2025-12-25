O Bispo de caxito, apela aos cristãos a optarem por conduta que os aproxima a Deus,

Dom Maurício Camuto, alava durante a missa que presidiu na manhã de Quinta-feira na paróquia de São João Paulo II do Sequele, exorta para o espírito solidário nesta época, colocando no centro das atenções, os que mais necessitam.

Na homilia Dom Camuto disse que chegou o Natal, momento que preoaramos a 4 semanas, com os apelos do profeta João Baptista e Isaias, cada um a seu jeito, mas todos orientado-nos por assumir atitudes que podessem facilitar a abertura e o encontro com o Senhor.

“ Mas do que preparar o encontro era o apelo a mudar a renovar-se a renascer de novo, sim o Natal é a festa do novo nascimento, novas atitudes, novos comportamentos, novo modo de ser”.

O Bispo de Caxito, voltou a falar da indiferença, um mal que segundo o prelado, não deve caracterizar o cristão, face aos momentos difíceis por que passam muitas famílias angolanas.

“ O Cristão leva dentro de si uma luz constantemente ameaçada e é preciso muita coragem para deixar que ela seja sufocada pelas trevas, pelas obras deabolicas da mentira, da corrupção, do engano, da opressão dos fracos, da violencia contra menores, dos ciumes doentios, mas também pelas infidelidades doentias que são causadores das desgraças das familias e nós Cristãos estamos envoltos nisto, procuremos libertar-nos dessas trevas, tempo de Natal é tempo de nos libertamos dessas trevas”.