Missa da Noite de Natal do Senhor reúne fiéis na Catedral de Ondjiva

A Diocese de Ondjiva viveu, na noite de 24 de Dezembro, um momento de profunda fé e comunhão com a celebração solene da Missa da vigília de Natal do Senhor, realizada na Igreja Catedral de Ondjiva e presidida por Dom Pio Hipunyati, Bispo de Ondjiva.

A celebração contou com a participação de numerosos fiéis, que se reuniram para celebrar o mistério do nascimento de Jesus Cristo, luz e salvação para a humanidade.

Durante a homilia, Dom Pio Hipunyati exortou os fiéis a olharem para o Natal como um acontecimento central da fé cristã, sublinhando que o nascimento de Jesus manifesta a presença viva e atuante de Deus na história do homem. O Bispo destacou que o Natal não é apenas uma data comemorativa, mas um convite permanente à conversão, à renovação espiritual e ao fortalecimento da esperança cristã.

O Prelado chamou ainda a atenção para a necessidade de os cristãos viverem o verdadeiro sentido do Natal no dia-a-dia, assumindo atitudes de fraternidade, partilha e reconciliação. Segundo Dom Pio, acolher o Menino Jesus significa abrir o coração ao amor de Deus e permitir que esse amor transforme as relações familiares, comunitárias e sociais.

No final da celebração eucarística, o pastor de Ondjiva dirigiu um apelo aos fiéis presentes para que acolham Jesus nos seus corações, deixando que a mensagem do Natal se traduza em gestos concretos de amor, solidariedade e paz, especialmente no seio das famílias e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.