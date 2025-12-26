Bispo do Sumbe aconselha profissionais de saúde a serem mais humanos

Em dia de natal, Dom Firmino David, Bispo do Sumbe apela sobre necessidade da humanização dos serviços de Saúde em Angola.

Na homilia Dom Firmino fez comparação com alguns países de África como Namíbia e África do sul, onde os pacientes são tratados com humanidade, nos nossos hospitais para que sejas bem tratado tens que ter uma cunha até para coisas simples.

“ Mas quem esta a trabalhar lá, esta a trabalhar para quem, para o seu irmão, aqui mesmo do Kuanza-sul, seja ele de onde, por profissão você não tem de escolher, não tem nada de olhar para ninguém, só olha para o paciente e dá-lhe aquilo que é necessário no âmbito das suas competências, que o paciente saia admirado, olha eu também foi bem tratado”.

Reportagem de Eliseu José