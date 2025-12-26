D. Ndakalako, exorta rezas pela paz mundial e conversão verdadeira dos governantes e políticos

O Bispo da Diocese de Menongue, celebrou na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Igreja Catedral a missa do Natal do Senhor tendo na ocasião lembrando que este Natal não pode ser mais um Natal na vida de um cada mais de uma verdadeiros conversão. Dom Leopoldo convidou os cristãos neste jubileu dos 2025 de nascimento de Cristo a rezar pelos governantes do mundo inteiro para a paz e prosperidade dos seus cidadãos.

Reportagem de Adolfo Guerra.