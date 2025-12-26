Presidente da CEAST apela governantes angolanos a servir o povo com desinteresse pessoal e sabedoria

O Arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST, disse, durante a homilia da Missa de Vigília de Natal, por si presidida na Catedral, que o nascimento de Jesus, nos deve transformar para sermos homens e mulheres construtores de paz, da solidariedade e do bem-estar social, econômico e cultural para todos.

Dom José Manuel convida desde os pastores das Igrejas aos políticos e governantes a revestirem-se da luz do Menino de Belém.

Reportagem de Almeida Sonhi.