Natal é humildade, caridade e solidariedade diz D. Chindecasse

O bispo do Dundo, Dom Estanislau Marques Chindecasse, apelou a um Natal de humildade, caridade e solidariedade, destacando também a reflexão sobre a paz e a reconciliação no Jubileu da Independência e da Diocese.

“ Não somos mais do que os outros, não temos mais direito do que os outros, quando a caridade se torna maior que as virtudes na vida de uma pessoa, Deus torna-se presente porque ele é caridade, Deus é amor”.

Reportagem de Fernando Victor Pedro