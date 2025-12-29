Bispo do Uíje exorta fiéis ao amor, ao respeito familiar e à esperança no encerramento do Ano Jubilar

Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, O Bispo do Uíje, exortou os fiéis a viverem o amor, o serviço e a responsabilidade no seio da família e da comunidade cristã, durante a missa de encerramento do Ano Jubilar e da Festa da Sagrada Família, celebrada neste Domingo, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Catedral do Uíje.

Na sua homilia, Dom Joaquim recordou palavras do Papa Francisco, de feliz memória, que afirmou que o Ano Jubilar deve ser “um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor”. O prelado destacou ainda a mensagem do Papa Leão, sublinhando que “a esperança é cooperação e participação”, chamando os cristãos a um compromisso ativo na construção de relações fraternas.

O Bispo apelou aos fiéis para que cultivem o amor concreto no ambiente familiar, afirmando que é na família onde se aprende a amar, servir, ajudar e estar presente para o outro. Alertou, no entanto, que nem tudo o que acontece ou se diz no seio familiar deve ser levado ao espaço público, às comunidades ou às paróquias, defendendo a necessidade de prudência, discernimento e respeito, para evitar conflitos e maus-entendidos.

Citando novamente o Papa Leão, Dom Joaquim recordou a mensagem natalícia: “Não chega a Deus quem não chega aos irmãos”, reforçando que a fé cristã deve traduzir-se em atitudes de proximidade, reconciliação e solidariedade.

O Bispo abordou também a realidade da juventude, afirmando que um jovem cristão e católico, mesmo em situações de dificuldade, desânimo ou silêncio, nunca deve desonrar os seus pais. Acrescentou que, quando não é possível corresponder aos desejos do outro, não se deve perturbar nem ferir, mas agir com respeito e maturidade.

Num tom de alerta pastoral, Dom Joaquim referiu-se ainda aos “surucucus e surucucas”, expressão usada para simbolizar atitudes, intrigas e comportamentos que ameaçam a unidade das famílias e das comunidades cristãs.

A celebração marcou o encerramento solene do Ano Jubilar na Diocese do Uíje, num ambiente de oração, reflexão e renovação do compromisso cristão, especialmente em favor da família, da comunhão e da esperança.