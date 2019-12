Cristãos católicos desafiados em cada Natal a redescobrirem o mistério do Natal afirma Dom Filomeno

Arcebispo Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, alertou na missa de galo esta Terça-feira 24, para as consequências resultantes do facto de o homem querer substituir-se a Deus, segundo o prelado, uma lógica invertida com o nascimento de Jesus Cristo.

“ Quantas vezes é o homem esmagado pelo mau destino que escolheu, quantas vezes fica prisioneiro dele, quantas vezes morre de fome, quantas vezes esta perto do desespero, quantas vezes é ameaçado na consciência que tem da significação da própria humanidade, quantas vezes apesar de todas as aparências esta o homem longe de comprazer-se em si mesmo, mas hoje pela graça de Deus ele acorda e ouvi o anúncio”.

Deus nasce na história humana, o homem foi assumido por Deus para ser filho, neste filho de Deus que se tornou homem.

Homilia de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias Arcebispo de Luanda na missa de Galo celebrada na Sé Catedral.