Programa das Exequias fúnebre de Frei Gil Filipe, OP

O Frei Gil Faleceu na madrugada de 3 de Janeiro de 2020, em Luanda, na Clínica Multiperfil, na sequência de um AVC, ocorrido, dias antes, no Waku-Kungo.

Nesta Quarta –feira a Igreja Conventual São Tomas de Aquino, da ordem dos Dominicanos, situada no Nova Vida- Rua 70 em Luanda, acolhe as exéquias do Frei Gil.

Nesta Quarta-feira as 8h aconteceu o ofício de leituras e laudes

As 8h40 acolhimento da Urna

9h Missa de corpo presente, que será presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda

11h30 partida para Waku-Kungo

18h oração e elogio fúnebre na paróquia da Sé nova no Waku-Kungo

20h30 inicio da vigília fúnebre

Na Quinta-feira dia 9 de Janeiro, as 00h acontece a missa do corpo presente, que será presidida pelo Frei Julio Candeiro.

As 6h30 missa de corpo presente, presidoda pelo Frei Lucas Monteiro

As 9h30 missa exequial, presidida pelo bispo do Sumbe, Dom Luzizila Kiala

As 11h30 partida para o cemitério municipal da Cela.

Fr.Gil nasceu em 23 de Janeiro de 1936, no Troviscal (Oliveira do Bairro, Aveiro), numa família profundamente cristã, e recebeu o nome de MANUEL DA CONCEIÇÃO FILIPE. Entrou para os dominicanos bem cedo, estudando no Seminário de Aldeia Nova e, depois, realizando o noviciado juntamente com o fr. João Domingos, fr.Bernardo e fr.Miguel dos Santos, em S.Pedro de Sintra. A primeira profissão fê-la em 12 de Outubro de 1952 e foi ordenado presbítero em 16 de Agosto de 1959.

Em 22 de Novembro, dá-se a chegada ao Waku-Kungo, comunidade onde vive os seguintes 37 anos até ao fim da sua vida. Na Paróquia-missão doWaku-Kungo, a sua permanente presença solidária com o povo, mesmo nos difíceis tempos de guerra, com ameaças inclusive à sua vida, representa um testemunho evangélico que permanece na mente de muitos cristãos como motivo de edificação. Além disso, a sua incansável dedicação à vida cristã das comunidades, em particular nas aldeias mais distantes, mesmo quando o paludismo ou a falta de transportes pareciam impedi-lo, faz dele um missionário exemplar. Foi também pároco da Paróquia-Missão de NªSª da Assunção do Waku-Kungo, mostrando um enorme respeito pelos catequistas das comunidades cristãs, com quem sempre trabalhou em corresponsabilidade, e mantendo fielmente ao longo de décadas a publicação mensal da «Folha de Ligação» daquela paróquia – meio de imprescindível formação e informação – e fazendo-o, por vezes, milagrosamente ao stencil.

Na diocese do Sumbe, continuam as reacções pela morte do frei Gil da Conceição Manuel Filipe o missionário dominicano da ordem dos pregadores.

Dom Zacarias Kamuenhu, Arcebispo emérito do Lubango, foi quem recebeu o frei Gil na Diocese do Sumbe em 1982, Dom Zacarias em curtas palavras disse que o Frei Gil é um homem santo” homem simples, de oração, sempre ponderado, fiquei bastante consternada, mas fiquei com a boa impressão de que Frei Gil morreu sabendo para que caminho e destino iria, agradecemos a Deus pela sua passagem no Wako-Kungo”.

E quem também já reagiu foi Dom Benedito Roberto, Arcebispo de Malanje, vamos acompanhar a reportagem de Óscar Tito