“Firmes na fé em momento de agitação” Dom Filomeno aos Crismados

No dia do Baptismo do Senhor, Arcebispo de Luanda diz que o nascimento de Jesus em Belém traduz o caminho, a verdade e vida para os homens de todos os tempos e lugares.

Dom Filomeno do Nascimento do Nascimento Viera Dias fez tais declarações na missa em que reuniu para um diálogo, crismados do ano de 2019, na comunidade São João Paulo Segundo, em Talatona.

Tratou-se do primeiro encontro do género, uma dinâmica que se pretende ser anual e na solenidade do Baptismo do Senhor, segundo o arcebispo de Luanda.

Reportagem de Jerónimo Domiano