CEAST defende maior acompanhamento e educação cristã do escuteiro católico

Arrancou em Luanda, nesta Terça-feira 14, o Primeiro Encontro Nacional dos Escuteiros Católicos Angolanos ECA com mais de 230 participantes das 19 dioceses de Angola.

Quem acompanha o serviço dos escuteiros não tarda em se aperceber que estes quase não oram durante missas ou cultos nas suas denominações cristãs já que é um movimento ecuménico.

Os bispos católicos querem este quadro alterado, por isso o presidente da comissão episcopal da pastoral juvenil, pastoral universitária e escuteiros Dom Belmiro Chissegueti trouxe para o centro de conferência de Belas o vice-presidente da CEAST.

Na missa de abertura o vice-presidente da CEAST disse que os bispos angolanos estão preocupado com a identidade católica do escutismo, que no dizer de Dom José Manuel Imbamba, o movimento não tem merecido bom acompanhamento do clero, para uma educação cristã permanente, o que tem provocado nos escuteiros alguma descrença, leviandade e descompromisso, na forma como estes devem viver a sua fé.

O Arcebispo de Saurimo apelou por isso aos assistentes espirituais que cumpram a sua missão.