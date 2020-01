Luanda não suporta o individualismo e a corrupção a afirmação é de Dom Filomeno

A igreja celebrou este Domingo 26, o IIIº do Tempo Comum.

A liturgia apresenta-nos o projecto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens: o projecto do "Reino".

“Todos nós somos construtores da cidade de Luanda, a capital do país” estas palavras foram proferidas na homilia da missa de acção de graça pelos 444 anos da cidade de Luanda, presidida pelo Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

A celebração contou ainda com a participação do Cardeal Alexandre do Nascimento e do Bispo Auxiliar emérito Dom Anastácio Kahango, sacerdotes, religioso e fiéis católicos da Arquidiocese.

Dirigindo aos fieis presentes na celebração Dom Filomeno disse que Luanda não suporta o individualismo, a corrupção e o interesse particular” A cidade da qual eu gostaria de vos falar, trata-se de uma cidade que não admite unilateralidade de um individualismo exasperado que separa o interesse particular do público e também não suporta os becos sem saída da corrupção onde se aninham as chagas da desagregação.

O prelado prosseguiu dizendo que gostaria de falar de uma Luanda que não conhece os muros da privatização dos espaços públicos onde o nós se reduz a um slogan a um artifício retórico que mascaram o interesse de poucos” ficamos depois sem campos para o trumuno do fim-de-semana dos jovens do bairro, sem espaço para os equipamentos sociais públicos necessário para todos porque cada um foi se apropriando daquilo que poderia servir bem a todos”.

Vamos acompanhar a homilia completa