A fé se iniciou no baptismo e não morreu diz Arcebispo de Luanda

Foi um dia de alergia para os paroquianos que viram um total de 145 fiéis concretamente dos centros de São Clarete, São José e do centro Mãe de Deus.

O Arcebispo Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, na celebração deste Domingo, lembrou aos fiéis do Imaculado Coração de Maria, no Morro Bento que a fé que se iniciou no baptismo não morreu, mas continua a aprofundar-se e exortou a orar a Deus para que o Seu Espírito Santo faça deles morada e os transforme.

Reportagem de João Vissesse