Dom Mbilingi exorta fiéis a viverem o tempo Quaresmal junto dos mais necessitados

Nesta Quarta-feira de Cinzas na Arquidiocese do Lubango, o ordenado do Lugar Dom Gabriel Mbilingi, celebrou a missa das 6h30 da manha na Sé Catedral do Lubango, Paroquia de São João, onde deu inicio a época quaresmal.

Na sua homilia o Arcebispo Metropolita, fez saber que a palavra-chave para o tempo da Quaresma esta na liturgia do dia que só vivera aquele que reconhecer que e pecador.

“ A palavra e a exortação que nos é feita pelo profeta Joel logo na primeira leitura é a exortação que nos é feita pelo próprio São Paulo, no texto que escutamos isto é, reconciliai-vos com Deus, mas só vai viver isto quem reconhecer o seu pecado, que se situar diante de si mesmo com iluminação do senhor e chegar a conclusão de que eu sou pecador eu sou pecadora “.

Dom Gabriel apelou ainda ao fieis da Arquidiocese presentes na celebração a não ignorarem os mais necessitados “ devemos nos dar conta daqueles irmãos que passam maior necessidade do que nos e partilharmos com eles aquilo que Deus nos deu, para que aquele pouco que damos com Deus, porque o fizemos com amor, seja muito, e ainda por cima nos mereça o reconhecimento (o que fizeste a um destes irmãos mais pequenos é a mim que o fizestes“, vamos acompanhar a homilia completa.