Famílias Angolanas vivem momento particularmente exigente e difícil alerta Dom Filomeno

Na Abertura da I Assembleia Plenária da CEAST, que este ano acontece em Viana no Santuário da Muxima, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Presidente da CEAST, destacou vários assuntos que serão abordados ao longo dessa semana no âmbito da I Plenária de 2020.

Aspectos, religiosos, sociais e políticos, preencheram o discurso de abertura do também Arcebispo de Luanda.

Dom Filomeno, em relação aos aspectos religioso falou da semana Nacional de Solidariedade, e com ela a abertura da primeira campanha de solidariedade, uma iniciativa da CEAST, que pretende ser expressão de comunhão, conversão e partilha no propósito de construir uma verdadeira fraternidade pela vida fecundada pelo evangelho.

O presidente disse que pretendem ser uma igreja de portas abertas, capaz de acolher continuamente aquelas pessoas que estão ou se sente excluídas.

“Leigos, religiosas e sacerdotes, a igreja `e missão, a actividade missionária ainda hoje representa o máximo desafio para igreja” acrescentou o prelado católico.

Um outro tema destacado no aspecto religioso foi a criação de novas Dioceses. Uma necessidade sentida pela extensão territorial, pelo crescimento demográfico e pelos desafios pastorais.

Em relação a vida social do país Dom Filomeno falou de 3 temas, o desemprego e austeridade exigida, trouxeram sofrimentos e por vezes fizeram perder a esperança “ homens e mulheres que tiram o pão da boca para o filho estudar, que fazem varias horas a pé para chegarem ao trabalho, que pacientemente esperam para serem atendidos em vários lugares, em centros de saúde, consultórios e outros sítios”.

“ Alarguemos a partilha que cada cristão esteja atento ao seu vizinho, que `e o seu próximo aceitemos a colaboração com outras iniciativas de solidariedade, não `e uma comunidade dividida, mas solidária que poderá enfrentar esses tempos difíceis”.

O presidente da CEAST falou em particular do mês de Marco dedicado a mulher e falou em particular as famílias “ já que na base da constituição de uma família esta cada vez mais a mulher, com o aumento de numero de famílias monoparentais, quase a aproximar-se aos números de famílias tradicionais e na sua grande maioria chefiadas por mulheres”. Angola `e o país na região com o maior numero de crianças nascidas fora do casamento, os casos de abandonos das mulheres começa a ser preocupante, com fortes consequências pessoais e sociais, afirma Dom Filomeno.

Falando do combate a corrupção e repatriamento de capitais ilicitamente levados para fora do país” o estado angolano desenvolve esforços para recuperação e repatriamento, entretanto os caminhos percorridos têm suscitado vários comentários e interpretações, sob pena de levar ao descrédito a campanha e tornar irrelevante os resultados”.

Ao encerrar o Presidente da CEAST disse que este encontro desta Assembleia `e uma graça, `e experiencia de partilha, motivo de confiança renovada no Espírito Santo,

“Que Mama Muxima nos inspira e nos proteja para o bem da igreja e da sociedade inteira”.