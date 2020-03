No dia consagrado a mulher Bispos da CEAST celebram missa no Santuário da Mama

Neste Segundo Domingo da Quaresma, dia internacional da mulher os Bispos da CEAST reunidos em Assembleia anual concelebraram uma missa em homenagem a todas as mulheres… Desta missa participam vários movimentos femininos de pastoral na Igreja ao nível da Arquidiocese de Luanda, representando todas as mulheres do País… Na homilia do Missa o celebrante e presidente da CEAST, começou por referir-se ao Santuário que os acolhe como expressão de fé que remontam de várias gerações.

No segundo Domingo da Quaresma e olhando para liturgia do dia, Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias, assinalou que a transfiguração é a antecipação da ressurreição Jesus de quem a humanidade depende para entrar nos Céus.

Na ocasião, Dom Filomeno dos Nascimentos Vieira Dias declarou aberta a semana nacional da Solidariedade tendo detalhado sua essência.

E no dia internacional da mulher os prelados na voz do Arcebispo de Luanda homenagearam às mulheres sofridas no Mundo e em Angola com maior índice de mulheres solteiras em África.

Vamos acompanhar a homilia completa