“Os caminhos de Deus podem sempre permanecer misteriosos para nós” Exorta Arcebispo de Luanda

Este Domingo 5 de Abril a igreja católica celebrou o Domingo de Ramos.

Um Domingo de ramos celebrado de forma inédita, em que as celebrações aconteceram com varias restrições impostas pela Pandemia do Coronavirus.

Na Arquidiocese de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, celebrou na capela do Seminário Maior de Luanda, missa transmitida pela Ecclesia.

O arcebispo de Luanda na sua oração homiletica disse que os caminhos de Deus podem sempre permanecer misteriosos para nós, mais podemos confiar no seu amor pela criação.

O prelado disse ainda que a ressurreição é a resposta maior que atinge a realidade pela Raiz e a transforma radicalmente, vamos acompanhar a homilia completa