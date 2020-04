“Sede pão e vinho para o mundo” diz Arcebispo de Luanda

Com o inicio do Tríduo pascal, momento em que os cristão não lembram, mas tornam a viver com Cristo a sua Paixão, Morte e Ressurreição.

Na Arquidiocese de Luanda, a celebração da Ceia do senhor foi presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, na Sé Catedral, com uma igreja bastante vazia devido ao momento que vivemos de confinamento para que não se propague a Pandemia do Covid, as celebrações estão a ser realizadas sem a presença dos Fieis católicos.

Dom Filomeno começou por falar do momento em que se vivi no mistério pascal.

“ Depois de amar os seus que estavam no mundo, amo-os até ao fim” evangelho de S.João

A última Ceia é precisamente testemunho do amor que Cristo nos dedicou até ao fim, demonstrando que não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos” o amor do pai revelou-se na doação do filho, na doação mediante a morte”.

Vamos acompanhar a Homilia