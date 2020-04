“Não há ressurreição sem missão” alerta Dom Filomeno

Neste Domingo de Páscoa os cristãos de todo mundo celebraram ou ouvindo Rádio, assistindo a televisão ou ainda em muitas transmissões nas redes sociais.

A Arquidiocese de Luanda a celebração da ressurreição do senhor aconteceu na Sé catedral, Paróquia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição.

Presidiu Dom Filomeno do Nascimento do Nascimento Vieira e contou com a presença de sua eminência Dom Alexandre Cardeal do Nascimento e do Bispo emérito Dom Anastácio Kahango.

Na sua homilia Dom Filomeno exortou aos fiéis a se deixarem guiar pelo Cristo Ressuscitado o que pressupõe uma verdadeira transformação de vida.

O arcebispo deixou uma mensagem especial para todos aqueles que este ano não podem celebrar a Pascoa nas respectivas comunidades.

“ Meus irmão e minhas irmãs a ressurreição não pode ser separada da missão, não há ressurreição se não fomos missionários, vamos pôs testemunhar ao mundo e a todos a beleza desse amor manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado”.

O Arcebispo de Luanda não deixou de desejar feliz Pascoa a todos os fiéis cristãos, a todos os doentes “ Enchei-vos da alegria da ressurreição”.

Acompanha a homilia completa