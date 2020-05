Arcebispo de Malanje encoraja reza diária do terço pelo fim da Covid

Dom Benedito Roberto falava durante a festa do Bom Pastor, dia mundial de oração pelas vocações no Mosteiro das Irmãs clarissas do bairro da Maxinde.

O mês do Rosário que estamos a viver o prelado pediu para continuarem a confiarem a mãe do Céu a situação do sofrimento que a Pandemia do Coronavirus esta a causar ao mundo todo” e como a virgem pediu aos pastorinhos rezemos o terço todos os dias”.

E falando do dia mundial da oração pelas vocações, Dom Benedito pediu aos fiéis que rezem pelo Papa Francisco, pelos seus Bispos, pelos consagrados e consagradas e pelos padres para que sejam felizes na missão que Deus lhes confiou.

Vamos acompanhar a homilia