Dom Mbilingi defende partilha e justa distribuição de alimentos

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi defende partilha e justa distribuição de alimentos no período do estado emergência e não só.

Falando durante a homilia do Vº Domingo de Pascoa, o prelado afirmou que esta tarefa deve ser desenvolvida em critérios ditados pelo espírito do senhor.

“Ferrar, conhecem esse termo? Não podemos ferrar no outro o alimento que ele deveria ter, é uma situação muito recorrente, sobretudo neste momento em que estamos a viver o estado de emergência e muitas famílias beneficiam de ajuda alimentar”.

Por outro lado, o Arcebispo do Lubango criticou os que procuram os santuários com o intitulo de desejar o mal aos inimigos, “ Não penseis que aquela toda gente esta a rezar coisas boa, é ilusão, muitos mesmo pedem a morte, a pior sorte para o seu inimigo”.

Vamos acompanhar a homilia completa de Dom Mbilingi do Vº Domingo de Páscoa