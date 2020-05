Nota Pastoral da CEAST em Tempo da Covid-19

“Não tenhais medo” (Mt.14,27): “Deus é por nós”(Rom.8, 32).

Prudência, solidariedade e Esperança

A fome e a violação das regras do estado de emergência , o uso abusivo das forças e os desvios de bens destinados a prevenção e combate a covid 19 estão entre as preocupações dos bispos da CEAST apresentadas esta tarde em nota pastoral na voz do Arcebispo do Lubango e Presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz, Dom Gabriel Mbilingi, vamos acompanhar.