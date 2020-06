O novo sopro da vida é o que Deus oferece ao homem no dia de Pentecostes diz Dom Filomeno

O novo sopro da vida é o que Deus oferece ao homem no dia de Pentecostes, disse em Benguela o presidente da CEAST e Arcebispo da Arquidiocese de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Na homilia da Missa da solenidade do Pentecostes, celebrado no Mosteiro Dominicano Mãe Deus, na Diocese de Benguela, Dom Filomeno disse que a igreja tem que romper as barreiras entre as classes e as raças” nela não pode haver esquecidos nem desprezados, na igreja existe unicamente irmão e irmãs livres em Cristo Jesus”.

Reportagem de António Mateus