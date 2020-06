Papa Nomeia Pe. Mauricio Camuto Bispo de Caxito

Dom Maurício Agostinho Camuto nasceu a 26 de Dezembro de 1963, no Golungo Alto, província do Cuanza-Norte. Foi ordenado sacerdote em 28 de Julho de 1991 e consta no seu currículo o cargo de reitor do Seminário Propedêutico dos Padres Espíritas, na Diocese de Malanje, reitor do Escolástico dos Padres Espíritas, nas Dioceses do Huambo e Benguela.

Foi também coordenador da Comissão de Comunicação Social da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Caxito foi erguida em nova Diocese pelo Papa Bento XVI a 6 de Junho de 2007, juntamente com a Diocese de Viana, ambas constituídas a partir do território da Arquidiocese de Luanda. A então igreja paroquial de Santa Ana foi erecta em Catedral de Caxito, sendo o seu primeiro bispo Dom António Francisco Jaca.

O Papa Francisco nomeou, esta Segunda-feira, o padre Espiritano Maurício Agostinho Camuto, até então director-geral da Rádio Ecclesia, bispo da Diocese de Caxito, em substituição de Dom António Francisco Jaca, transferido no dia 26 de Março de 2018 para bispo da Diocese de Benguela.

O anúncio da nomeação do novo bispo da Diocese de Caxito foi feito pela Nunciatura Apostólica de Angola, vamos acompanhar o anúncio na voz do secretário da Nunciatura Michele Tutalo