CEAST apresenta “Normas de Culto Público Católico” no contesto da Covid 19

Em véspera do regresso das missas com a participação limitada dos fiéis previsto para Quarta-feira, 24 de Junho, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tome apresentaram esta Segunda-feira em conferência de imprensa as normas para participação nas celebrações.

Na Conferência estiveram presentes o Presidente da CEAST e Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Dom Gabriel Mbilingue, Arcebispo do Lubango e Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana.

O Arcebispo de Luanda, falou sobre os critérios para as celebrações e o acesso aos lugares sagrados.

Entre as normas para participação dos fiéis, o Bispo de Viana Dom Emílio Sumbelelo falou sobre o momento da comunhão.

Entre as preocupações apresentadas pelos jornalistas consta a realidade de algumas comunidades das zonas periféricas, tendo em conta as dificuldades no acesso a água potável.

Vamos acompanhar a conferência de Imprensa