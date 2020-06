“Como é grande a missão do sacerdote” exorta Dom Benedito

A Arquidiocese de Malanje procedeu a abertura oficial das actividades litúrgicas com a missa Crismal que teve lugar esta Quarta- Feira na Sé Catedral de Malanje, presidida pelo Arcebispo Dom Benedito Roberto concelebrada por todos os Sacerdotes daquela Arquidiocese e contou com a participação dos fiéis que cumpriram o distanciamento social de 2 metros.

Na homilia Dom Benedito, não deixou de saudar todos os fiéis que depois de 90 dias estão de volta as celebrações. Não deixou de chamar atenção aos sacerdotes que fizeram o renovamento sacerdotal, pedindo a Deus todas as graças por essa renovação.

O prelado não deixou de falar a grande missão do sacerdote “ é a nós sacerdotes que Cristo concede o seu poder divino de fazer o que só a ele é permitido, não somos pessoas quaisquer e por isso mesmo quando a tentação do mundo nos quiser arrastar a sermos iguais a qualquer um devemos ter medo”. Como é grande a missão do sacerdote é com os sacerdotes e através deles a igreja se edifica, se difunde e crece, acrescentou o prelado católico.

Reportagem de Justino Ngonde