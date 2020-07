Arquidiocese de Luanda ganhou cinco novos obreiros para a vinha do senhor

Arcebispo de Luanda apela aos novos diáconos a não fazerem do sacramento como um status social, mas sim, um estado existencial que olhe para o bem estar da Comunidade para a qual serve.

Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias fez esses pronunciamentos na missa deste XVII Domingo do tempo Comum em que foram ordenados 5 diáconos encardinados nesta Igreja particular de Luanda

Trata-se de Aldair Gomes, Augusto Chilongwa, João Afonso, Hélio João e Álvaro Adelino, que depois de cumpridas as demais etapas, ascenderam ao primeiro grau do sacramento da ordem numa cerimónia fechada aos fiéis.

São os primeiros, no caso, ordenados neste contexto da COVID em Luanda sem grandes emoções como o habitual.

Reportagem de Jerónimo Domiano