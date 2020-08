Presidente da CEAST felicita os padres e encoraja jovens à missão pela vocação sacerdotal

No dia em que a igreja celebra a memória litúrgica de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, o presidente da CEAST felicita aos sacerdotes em missão em Angola e São Tome e encoraja aos jovens a missão pela vocação sacerdotal.

Dom Filomeno falava durante a missa matinal desta terça-feira na capela da CEAST aconselhou as novas gerações a não se desanimarem pelos maus exemplos.

O arcebispo de Luanda recorda que os padres são chamados a ser exemplos para os seus fiéis e devem estar preparados para os desafios num mundo em constantes transformações.

Dom Filomeno do Nascimento do Nascimento Vieira Dias lembra que a vocação sacerdotal é um exercício de amor e de entrega, vivido diariamente em todas as circunstâncias.

Vamos acompanhar a homilia completa