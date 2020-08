Na ordenação de Dom Camuto Presidente da CEAST pede solidariedade uns com os outros

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e presidente da CEAST, na Ordenação Episcopal de Dom Mauricio Camuto que aconteceu neste Domingo, 16 de Agosto, pediu ao novo Bispo da Diocese de Caxito que seja um fiel guardião dos mistérios de Cristo e das grandes tradições da Igreja Católica, que se dedique e se aproxime ao povo, clérigos, servos, doentes e de todos aqueles com corações magoados, assim como nunca se esquecer das suas origens, porque foi o escolhido do povo.

Dom Filomeno ao fieis presentes e aos que acompanhavam a celebração através dos meios de comunicação social, a serem mais solidários e cultivarem mais o amor ao próximo, pois Deus não faz distinção de pessoas.

“ Fiquem atentos a voz do vosso Bispo, oiçam a sua voz e caminhem com ele, mantenham acesa a reciprocidade de amor nas relações, ele em vós e vós neles”.

Vamos acompanhar a homilia completa