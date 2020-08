Aprofundar a nossa fé significa termos em conta o que é o baptismo, diz D. Benedito

Arcebispo de Malanje, Dom Benedito Roberto em sua mensagem na homilia deste XXIº Domingo do tempo comum, na quase paróquia de São José da Kizanga, onde mais de 30 fiéis receberam o sacramento do Baptismo cumprindo com o distanciamento social de dois metros.

Falando do Baptismo, Dom Benedito Roberto disse que só quem tem o Baptismo viverá eternamente por isso pede a todas as famílias crista a mandarem os seus filhos para as catequeses depois de passar essa pandemia.

O prelado voltou a apelar aos Governantes do mundo inteiro a saberem gerir os seus cargos que lhes foi confiado para dirigir o povo mesmo em tempos de crise. Afirmou ainda que quando alguém perde o seu cargo não deve cair em escândalo porque muitos desses foram aqueles que quando estavam no alto se esqueceram de Deus, vamos acompanhar a homilia completa