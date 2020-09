Covid 19: Arcebispo do Lubango apela a não discriminação

Depois de quase 6 meses fora da Arquidiocese, o Pastor do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, retoma a sua sede Episcopal e neste XXII Domingo do tempo comum, presidiu a missa na paróquia de Nossa Senhora Mama Muxima do Toco, onde levou os cristãos a reflectirem a volta da situação em que vivemos a fim de observarem com responsabilidade as medidas de prevenção contra a Covid 19.

Dom Gabriel Mbilingi apelou a não discriminação das pessoas atingidas pela Covid 19, e renovou os apelos a prevenção e alerta que a violação das medidas de prevenção pode agravar a qualidade de vida dos angolanos.

Cumprimento de medidas de prevenção a covid-19 é sinal de renúncia a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus Cristo, exortou Arcebispo do Lubango.

Vamos acompanhar a homilia completa