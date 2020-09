Bispo de Caxito questiona destino do dinheiro resultante da venda da madeira

A Igreja celebra hoje o XXIIIº Domingo do tempo comum e também o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que se assinalou no passado 1 de Setembro.

Por cá, o bispo de Caxito, celebrante da missa rádio difundindo pela Ecclesia a partir do Seminário maior de Luanda apresentou a mensagem do santo padre para este dia que alerta para os perigos que a criação enfrenta como consequência da acção humana que agora restringida pela pandemia a natureza tende a curar-se.

Dom Maurício Camuto denuncia atentados à flora e à fauna, com a exploração desregrada de madeira em varias províncias de Angola e questiona destino do dinheiro resultante da venda da madeira que não serve para reparar ao menos as estradas das regiões madeireiras.

O homem, consciente da sua acção nociva à criação ainda assim ele insiste nela colocando em perigo a vida na terra Consciente e preocupada com perigo a igreja instituiu o 1 de Setembro como Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.

Este ano na sua mensagem o papa Francisco diz que a criação geme, a pandemia é uma encruzilhada, isto é, o homem tem estado a danificar criação, agora que sua acção está travada pelo coronavírus a natureza está a tentar recuperar-se.

Olhando para a realidade de Angola Dom Maurício Camuto denuncia a destruição do futuro do país com exploração desregrada dos minerais, da fauna e da flora e questiona o destino do dinheiro resultante da exploração desregrada da madeira que não é aplicado para a solução dos problemas sobre tudo as estradas das regiões do leste sofre em consequência a desflorestação.