Arcebispo de Luanda diz não estar de acordo com os limites impostos à igreja sobre a retoma das missas

A reacção de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, surge horas depois do anúncio da retomada da actividade religiosa de grosso modo com a presença física dos fieis em tempo de pandemia.

Dom Filomeno diz não estar de acordo com os limites impostos à igreja sobre a retoma das suas actividades com a presença física dos fiéis. De acordo com o prelado, a abertura que foi dada aos demais sectores da vida social, são mais propensos ao perigo do novo Corona Virus, ao contrário da Igreja.

“ Esperava mais abertura para com a Igreja uma vez que outros sectores da vida social foram privilegiados com mais tempo e exposição” Citando vários exemplos que, do ponto de vista prático, são factores de contaminação da doença.

Todavia, o pastor da igreja católica em Luanda, não olha para isso como um acto de descriminação a Igreja e aponta possíveis falhas técnicas aos assessores do presidente da República.

Vamos acompanhar a entrevista completa