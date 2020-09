Mundo considera que perdoar é próprio dos fracos afirma Dom Zeca Martins

Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, celebrou neste XXIV Domingo do tempo comum, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima Sé catedral

Nesta celebração foi comemorado o Sexto Aniversário do Grupo de casais jovens, São João Paulo II.

Na homilia Dom Zeca Martins Arcebispo do Huambo, começou por agradecer o convite do grupo de casais e dirigindo uma palavra a estes casais o prelado disse que olhar para eles e sem duvida olhar para a sagrada família de Nazaré aquele que Deus colocou a frente do seu povo como modelo.

No decorrer da sua oração homiletica, falou da importância da família e dos constantes ataques sistemáticos e contra a vida “ a sociedade sabe, os governos sabem e todos nós sabemos porque assim nos ensina as sagradas escrituras no livro do Bem Sira que andando bem a família tudo andara bem na sociedade”.

Falando sobre o perdão, Dom Zeca disse que Deus considera que perdoar é dos fortes, que sabe o que é verdadeiramente importante, dos que estão dispostos a renunciar o seu orgulho e auto-suficiência” na verdade a lógica do mundo só tem aumentado a espiral de violência, de injustiças e de mortes, a lógica de Deus tem ajudado a mudar os corações e fortificar os gestos de amor, gestos de partilha, gestos de solidariedade e gestos de dialogo e comunhão”.

Vamos acompanhar a homilia completa