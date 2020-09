CEAST reage a nomeação do Novo Núncio

A Comunicação do novo Núncio de Angola e São Tomé, que substitui Dom Peter Rajic, surgiu cerca de 2 anos depois de Angola ter observado esse vazio sem o seu representante oficial.

Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias, Presidente da CEAST, diz não ser comum a julgar pela demora. Porém o também Arcebispo de Luanda enaltece essa nomeação e explica a missão do Núncio nas relações com as Igrejas particulares e com os Estados, vamos ouvir Dom Filomeno