Huambo ganha 13 novos sacerdotes na celebração dos 80 anos de Diocese

Foram ordenados neste Domingo na Arquidiocese do Huambo, 13 Padres.

A missa ficou marcada pelos 80 anos de existência da Diocese do Huambo, 50 anos de padre do padre Justo Felix e 25 anos de Sacerdócio de Dom Zeca Martins.

A celebração foi presidida pelo Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins, concelebra por alguns bispos da CEAST, destacar aqui a presença do Presidente da CEAST e Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Na sua homilia Dom Zeferino apelou aos novos sacerdotes a coerencia divina” a autenticidae do nosso ministerio vem da coerencia do nosso testemunho de vida, apesar das nossas humanas limitações e fraquezas, pela faternidade sacerdotal, o amor aos homens deve ganhar a primeira e especial forma de faternidade entre os proprios presbiterios”.

Prosseguindo, o Arcebispo do Huambo falou que o padre tem uma familia, mas com a ordenação ganha uma nova familia “ pela qual viveremos sempre, partilhando juntos e tementes aquele que vos chamou as alegrias e tristezas do dia a dia, os desafios da vida e a missão da certeza de que em Cristo somos todos vencedores”.

Vamos acompanhar a homilia completa