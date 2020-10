Bispos da CEAST abordam vida da igreja e do país em plenária anual

A vila de Cazombo, município do Alto Zambeze a mais de 500 quilómetros da cidade do Luena, província do Moxico será palco da Segunda Assembleia anual dos Bispos da CEAST, que decorre de 6 ao 12 de Outubro.

Por esta altura os bispos já começaram a escalar a cidade do Lwena, alguns com passagem pela província do Huambo, para assim puderem fazer parte da plenária que vai abordar a vida da igreja em Angola e São tome e também analisar a situação socioeconómica do país.

Sobre a plenária falou para a Ecclesia o Bispo de Cabinda e Porta-voz da CEAST, Dom Belmiro Chissengueti, vamos acompanhar.