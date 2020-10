Jovens de Cazombo encorajados a serem garantias da vida em comunidade na diversidade

O Arcebispo de Saurimo e Vice-presidente da CEAST encorajou este Domingo os jovens de Cazombo no Alto Zambeze a ser autênticas garantias da vida em comunidade na diversidade.

Dom Imbamba falava durante a missa de acção de graças no âmbito da IIª Plenária anual que acontece pela primeira vez na região do Cazombo.

O vice-presidente da CEAST não deixou falar sobre actual situação social das populações e lamentou a actual situação de pobreza a que estão submetidas varias famílias em Angola.

Olhando para a liturgia do dia Dom José Manuel Imbamba convidou os fieis a testemunharem a sua fé assente em Jesus Cristo diante a sociedade, denunciou a exclusão social do banquete que Deus ofereceu para todos que resultam na pobreza, falta de vias de acesso, falta de dignidade humana por causa da má gestão do erário público.

O prelado denunciou igualmente os crimes ambientais com consequências nefastas na vida das populações.

Vamos acompanhar a homilia completa