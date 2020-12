Núncio Apostólico em Angola diz que encontra uma igreja viva e enraizada em Cristo

O Santo Padre, Papa Francisco, nomeou a 21 de Setembro de 2020 Monsenhor Giovanni Gaspari, como o novo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe.

Neste II Domingo do Advento, a Comunidade Católica residente em Luanda e nas duas Dioceses vizinhas acolheram o novo Núncio Apostólico em Angola, em missa de apresentação que teve lugar na Sé Catedral de Luanda.

Na missa restritiva de celebração eucarística de apresentação devido as limitações impostas pela Covid-19, Monsenhor Giovanni Gaspari começou por retribuir as palavras de conforto a si dirigidas pelo arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias e aos demais Bispos que o acolheram de braços abertos à chegada Angola para o cumprimento de mais uma missão que lhe fora confiada pelo Santo Padre.

Por outro lado D.Geovani apresentou a igreja angolana os cumprimentos do Santo Padre dizendo que o Papa está com os angolanos e disse confiar nas orações do fiéis para que a sua missão apostólica seja corada de êxito.

Vamos acompanhar a homilia completa