Nos cumprimentos de Natal Dom Filomeno exorta comunidade a serem mais atenciosas com os pobres

O Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, recebeu nesta Segunda-feira, cumprimentos de Natal por parte do Clero Arquidiocesano, religiosos e religiosas, ladeado do seu Bispo Auxiliar emérito Dom Anastácio Kahango.

O prelado manifestou gratidão pelo trabalho prestado pelas mais variadas congregações e comunidades religiosas, e exortou-os a serem constantes na ajuda aos pobres.

Em actualização……