D. Filomeno fala das feridas que atingem as famílias

No dia da festa da Sagrada Família da Nazaré, o Arcebispo de Luanda D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias disse os paroquianos desta comunidade paroquial em Luanda a que o primeiro Domingo depois do natal é mais adequado para a celebração da festa da patrona da família e padroeira da paróquia.

O prelado não deixou de enumerar as feridas que atingem a família na actualidade, mas que apesar delas encorajou os fiéis a não desanimarem porque Jesus quis nascer numa família humana para dar a força coragem a todas as famílias.

