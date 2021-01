D. Zeca recebe, Pálio das mãos do Núncio Apostólico em Angola e São Tome

O Arcebispo do Huambo recebeu neste III Domingo do tempo comum o Pálio Arquiepiscopal, das mãos do representante da Santa Sé, D. Geovanni Gaspari.

Uma celebração que foi testemunhada por D. António Jaca, Bispo de Benguela, D. José Nambi, Bispo do Bie, D. Francisco Viti e D. José de Queiros Alves Arcebispos eméritos do Huambo, sacerdotes, religiosos e religiosas e fieis das dioceses de Benguela, Kuito e Huambo.

Reportagem de Flaviana Samba