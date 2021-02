Arcebispo de Luanda quer jovens comprometidos com a vida consagrada

A igreja celebrou a 2 de Fevereiro o dia mundial dedicado aos consagrados.

Na arquidiocese de Luanda os consagrados celebraram a data neste V Domingo do tempo comum, 7 de Fevereiro, no centro de formação no Palanca, pertencente aos Salesianos, sob a presidência de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda.

Na sua homilia o prelado deixou duas recomendações a todos os consagrados” convido-vos a alimentar uma fé capaz de iluminar a vossa vocação, por isso exorto-vos a fazer memoria como uma peregrinação interior do primeiro amor com que o senhor Jesus aqueceu o vosso coração, não com saudade mas para alimentar aquela chama e para isso é necessário permanecer com ele no silêncio da adoração”.

Por outro lado, D. Filomeno referiu que Luanda, pela sua especificidade precisa de um abraço na atenção aos pobres e aos idosos e na dedicação aos jovens” temos tidos encontros com jovens, jornadas da juventude e sentem-se a ausência do jovens e das jovens consagrada”.

Vamos acompanhar a homilia