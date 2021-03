Dom Joaquim toma posse como IIIº bispo do Uíge

Neste Vº Domingo da Quaresma, Dom Joaquim Nhanganga Tyombe tomou posse como terceiro bispo da Diocese do Uige.

A primeira parte da celebração aconteceu na Sé Catedral do Uíge, onde na presença dos Bispos da CEAST, Sacerdotes, religiosos e religiosas, representantes dos movimentos apostólicos e entidades do governo central na pessoa do Governador José Carvalho da Rocha, o Clero diocesano prestou obediência e reverência ao su novo Pastor, Guia, o seu Bispo.

A segunda parte da cerimónia foi a celebração da missa de tomada de posse, onde Dom Emílio Sumbelelo, entregou o Báculo e deixou a cadeira do Bispo de Uíge para Dom Tyombe.

O estádio 4 de Janeiro estava colorido, com uma relva bastante esverdeada, um tempo meio chuvoso, com algumas gotículas a fazerem o ar da sua graça.

Na sua homilia Dom Joaquim Tyombe prometeu ser um instrumento de unidade para a igreja de Cristo de evangelização, solidariedade, esperança, unidade e fé para imprimir forças qualitativas e humanas para a resolução dos problemas de educação, saúde, vias de acesso, entre outros serviços sociais, alguns dos desafios apresentados pelo prelado.

Vamos acompanhar a homilia