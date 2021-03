“ Questões pastorais “ levam Núncio Apostólico a Arquidiocese de Malanje

O Nuncio Apostolico em Angola, Dom Geovanni Gaspari iniciou este Domingo uma visita de Quatro dias a Arquidiocese de Malanje.

Esta é a primeira visita que o representante do Papa efectua a Provincia de Malanje, que esta em sede vacante desde 8 de Novembro de 2020, data em que morreu o Arcebispo Dom Benedito Roberto.

O representante do Santo Padre em Angola em breves palavras aos jornalista na saida do encontro com o Governador de Malanje, adiantou que a visita é de caratcter religioso e sem o seu Arcebispo “ vou dar um pouco de ajuda como Bispo, sobre tudo na missa que vai acontecer esta Terça-feira que é a missa Crismal, onde os sacerdotes renovam os votos”.

Reportagem de Justino Ngonde