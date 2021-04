Jubileu dos 25 anos de Episcopado de Dom Nambi, Kuito ganha 9 diáconos

O Jubileu dos 25 anos de vida Episcopal de Dom José Nambi foi encerrado neste Domingo no Kuito-Bie com uma missa na qual foram ordenados dois novos padres e pela primeira na história daquela diocese, nove diáconos.

Ao diaconato foram eleitos, Adelino Sambimbi, Domingos Tchiemba Oliveira, Fernando Kossengue, Eliseu António, Emanuel Tchissingi, João Nhani, Mário Edson, José Maria, Valentino Jamba.

Ao presbiterado foram ordenados, Amadeu António Cassinda e Sérgio Tchivava.

A celebração que contou com a presença de 14 Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé e o administrador Apostólico de Malanje.

No inicio da celebração se leu a bênção Papal e depois fez-se um breve historial da apresentação dos 25 anos de Dom Nambi na Diocese do Bié, na voz do Vigário Geral.

Coube a Dom Francisco Viti, Arcebispo Emérito do Huambo, proceder algumas palavras breves a figura do Bispo do Bié á 25 anos.

Reportagem de Amitai Imuno